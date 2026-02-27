OKTAGON 85: Bantamová váha spozná nového šampióna, Smolkovú čaká životný test

Turnaj OKTAGON 85 v hamburskej Barclays Arene prinesie titulový súboj, návrat domácej hviezdy aj viacero zaujímavých premiér.
Organizácia OKTAGON pokračuje v ofenzíve na európskej scéne a pripravila kartu, ktorá môže výrazne zamiešať poradím v nižších váhových kategóriách.
Po viac než dvoch rokoch spozná bantamová váha nového kráľa. O uvoľnený opasok zabojujú Brazílčan Igor Severino a Nemec Khurshed Kakhorov.
Severino patrí medzi elitných finišerov, keď osem z deviatich víťazstiev získal pred limitom. Otáznikom však zostáva jeho dvojročná zápasová pauza.
Kakhorov prichádza vo výrazne lepšom tempe. Bývalý šampión európskej pyramídy PFL ťahá sériu piatich výhier a deväť z trinástich triumfov získal knokautom. V Hamburgu navyše bude mať výhodu domáceho publika.
Veľkú pozornosť púta aj návrat Christiana Eckerlina. Nemecká hviezda potrebuje zastaviť sériu dvoch prehier, aby si udržala status „Kráľa Nemecka“.
Proti nemu nastúpi český bojovník Matouš Kohout, ktorý už v minulosti dokázal potrápiť elitné mená organizácie a do Nemecka prichádza ako nebezpečný outsider.
Zaujímavý stret ponúkne aj duel dvoch neporazených Nemcov. Raul Lemberanskij (8–0) patrí medzi najrýchlejšie rastúce talenty divízie a víťazstvo by ho mohlo priblížiť k titulovej debate. Čeliť mu bude ešte o rok mladší Ali Gündüz (6–0), úradujúci šampión organizácie GMC.
Kartu doplní aj slovenská bojovníčka Veronika Smolková, ktorá ťahá sériu piatich výhier. V Hamburgu ju však preverí najťažšia súperka kariéry, bývalá bojovníčka UFC Stephanie Egger.
Prípadné víťazstvo by Smolkovú výrazne posunulo v boji o špičku mušej váhy, kde smeruje za titulom aj krajanka Lucia Szabová.
Organizácia zároveň predstaví viacero nových tvárí. V Hamburgu debutujú napríklad Ali Gündüz, Tyrone Pfeifer, Abdullah Sultani či skúsená Stephanie Egger.
Premiéra čaká aj Matheusa Severina, staršieho brata titulového vyzývateľa, ktorý nastúpi proti Shawnovi Marcosovi Da Silvovi.
Návrat hlási aj Marek Bartl, ktorý ide do ďalšieho zápasu krátko po poslednom vystúpení. Proti domácemu favoritovi Pfeiferovi sa pokúsi opäť potvrdiť, že mu rola outsidera vyhovuje.
Turnaj OKTAGON 85 sa uskutoční 7. marca v hamburskej Barclays Arene.