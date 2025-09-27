Juventus zaváhal druhýkrát v rade. Atalanta si odváža z Turína bod

TURÍN. Futbalisti Juventusu Turín remizovali v sobotnom dueli 5. kola talianskej Serie A s Atalantou Bergamo 1:1.
Bod pre domácich zachránil v 78. minúte Juan Cabal. Hostia dohrávali zápas bez vylúčeného Martena de Roona, ktorý dostal v 80. minúte druhú žltú kartu.
„Stará dáma“ nevyužila šancu dostať sa na čelo tabuľky. Na konte má 11 bodov a na prvý Neapol stráca bod, SSC však k má dobru nedeľný šláger na pôde AC Miláno.
Atalante patrí s 9 bodmi priebežne piata priečka, o skóre pred Cremonese, ktoré v súboji nováčikov uhralo remízu 1:1 na ihrisku Como 1907.
V ligovej sezóne tal zostáva stále nezdolané. Como figuruje s 8 bodmi na siedmom mieste.
Serie A - 5. kolo:
Como 1907 - US Cremonese 1:1 (1:0)
Góly: 32. Paz - 70. Baschirotto
ČK: 82. Jesus Rodriguez (Como)
Juventus Turín - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)
Góly: 78. Cabal - 45.+1 Sulemana
ČK: 80. Roon (Atalanta) po 2. ŽK