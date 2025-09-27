Juventus zaváhal druhýkrát v rade. Atalanta si odváža z Turína bod

Juan Cabal oslavuje gól proti Atalante v Serie A.
Juan Cabal oslavuje gól proti Atalante v Serie A. (Autor: TASR/AP)
27. sep 2025
Como remizovalo s Cremonese 1:1.

TURÍN. Futbalisti Juventusu Turín remizovali v sobotnom dueli 5. kola talianskej Serie A s Atalantou Bergamo 1:1.

Bod pre domácich zachránil v 78. minúte Juan Cabal. Hostia dohrávali zápas bez vylúčeného Martena de Roona, ktorý dostal v 80. minúte druhú žltú kartu.

„Stará dáma“ nevyužila šancu dostať sa na čelo tabuľky. Na konte má 11 bodov a na prvý Neapol stráca bod, SSC však k má dobru nedeľný šláger na pôde AC Miláno.

Atalante patrí s 9 bodmi priebežne piata priečka, o skóre pred Cremonese, ktoré v súboji nováčikov uhralo remízu 1:1 na ihrisku Como 1907.

V ligovej sezóne tal zostáva stále nezdolané. Como figuruje s 8 bodmi na siedmom mieste.

Serie A - 5. kolo:

Como 1907 - US Cremonese 1:1 (1:0)

Góly: 32. Paz - 70. Baschirotto

ČK: 82. Jesus Rodriguez (Como)

Juventus Turín - Atalanta Bergamo 1:1 (0:1)

Góly: 78. Cabal - 45.+1 Sulemana

ČK: 80. Roon (Atalanta) po 2. ŽK

Tabuľka Serie A

Serie A

    dnes 20:20
