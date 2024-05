Američania sa expresne oklepali z úvodnej prehry, Nemecku nedali šancu

/zdroj: IIHF/

Michael Kesselring, obranca USA: "Bolo to oveľa lepšie ako včera (prehra so Švédskom 2:5, pozn.). Dnes som sa už aj ja cítil lepšie, keďže až do týchto MS som nehral na veľkom klzisku, no už si zvykám. Po prvej tretine sme si povedali, že stojí proti nám kvalitný súper a podľa toho musíme hrať. Teraz máme pred sebou deň voľna a po ňom zápas so Slovenskom. Očakávame dobrú atmosféru, keďže súper tu bude ako doma."

Dominik Kahun, útočník Nemecka: "Mali sme dobrý štart, tvrdo sme pracovali a vytvorili si šance. Ak by sme dali nejaké góly, zápas by možno vyzeral inak. Žiaľ, nevyšlo nám to a USA nám ukázali, aký dobrý tím sú. Dali sme im príliš veľa šancí."