VIDEO: Američania po zápase s Belgickom skritizovali podobnosť dresov

Americkí futbalisti po prehre 2:5 v sobotňajšej príprave s Belgickom skritizovali podobnosť dresov oboch tímov.
Podľa kapitána Christiana Pulisica kvôli tomu bolo ťažké sa v zápale hry rýchlo zorientovať, kto je spoluhráč a kto nie.
Americký výber v Atlante nastúpil v dresoch s vodorovnými červeno-bielymi pruhmi. Belgické dresy mali ružové prúžky a obrázky pripomínajúce dielo surrealistického maliara Reného Magritta.
"Keď ste dostali loptu, rýchlo ste sa pozreli okolo, ale nemali ste sa čoho chytiť. V takýchto chvíľach sa rozhodujete len na základe farby dresu. A keď sú si veľmi podobné, tak to je problém," citovala agentúra AP Pulisica.
Podľa amerického zväzu sa oba tímy na dresoch dohodli v dostatočnom predstihu. Voľbu navyše schválili aj rozhodcovia. Hoci sa výber dresov už v prvom polčase ukázal ako nešťastný, ani jeden z tímu si ich pre druhý nevymenil.
"Toto sa jednoducho nesmie stať," pridal Pulisic. "Keď ste sa rýchlo rozhliadli, bolo ťažké spoznať, kto je kto. Bolo to tak päťdesiat na päťdesiat. Takže keď ste chceli rozohrať alebo dať narážačku, museli ste si dávať extra pozor," dodal stredopoliar Weston Mckennie.