Ukrajina požiadala FIFA, aby vylúčila Irán z MS v Katare. Federácia nereagovala

Podobnú výzvu už pred viac ako týždňom zverejnil generálny riaditeľ ukrajinského futbalového klubu Šachtar Doneck Serhij Palkin, ktorý obvinil Irán z "priamej účasti na teroristických útokoch na Ukrajincov" a navrhol, že na svetovom šampionáte by namiesto výberu Iránu mohla účinkovať reprezentácia Ukrajiny.

Zástupcovia UAF s návrhom nahradiť výber Iránu neprišli.

Americký Biely dom nedávno informoval, že USA majú dôkazy o tom, že iránske bojové jednotky sa priamo podieľali na pozemných operáciách na území Krymu tým, že ich bezpilotné lietadlá útočili na ukrajinskú infraštruktúru aj civilné obyvateľstvo.

Podľa minulotýždňového vyhlásenia šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby Kyryla Budanova použili Rusi stovky dronov vyrobených v Iráne a ďalšie si z tejto krajiny objednali. Rusko aj Irán tieto obvinenia popreli.

FIFA nereagovala

"To by bolo férové rozhodnutie, ktoré by zameralo pozornosť celého sveta na režim, ktorý vraždí svojich najlepších ľudí a pomáha zabíjať Ukrajincov," uviedol nedávno spomenutý Palkin na margo svojej výzvy.

FIFA nereagovala na jeho podnet a nekomentovala ani najnovšiu výzvu UAF. A nevyjadrila sa ani k podnetom priamo z Iránu, odkiaľ skupiny fanúšikov požiadali o vylúčenie reprezentácie ich národného tímu z MS 2022 pre nepokoje, ktoré v krajine trvajú už viac ako mesiac.