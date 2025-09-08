Španieli bez milosti demolujú súperov. Mužstvo stále rastie, teší sa de la Fuente

KONYA. Španielski futbalisti pokračujú v kvalifikácii MS 2026 v suverénnych výkonoch. Po úvodnom presvedčivom víťazstve 3:0 v Bulharsku uspeli aj vo svojom druhom zápase v E-skupine, keď v nedeľu v Konyi deklasovali domáce Turecko 6:0 aj vďaka hetriku Mikela Merina.
Tréner úradujúcich majstrov Európy Luis de la Fuente po stretnutí vyhlásil, že je sám prekvapený, ako jeho mužstvo výkonnostne ďalej napreduje.
„Som pyšný na mojich hráčov, na tento národný tím, ako reprezentujeme našu krajinu. Mužstvo stále rastie a rastie. Som prvý, kto je z toho milo prekvapený,“ povedal de la Fuente podľa AP.
Podľa predzápasových mediálnych prognóz to mal byť súboj medzi španielskym krídelníkom Lamineom Yamalom z FC Barcelona a tureckým špílmachrom Ardom Gülerom z Realu Madrid, no výkonnostný rozdiel medzi tímami nakoniec neumožnil žiadne opodstatnené porovnávania.
Hostia sa ujali vedenia už v 6. minúte po presnom zásahu Pedriho a do prestávky dvakrát skóroval Merino, ktorý zakončil obe kombinačné akcie strelou z prvej. Na druhej strane Kerem Aktürkoglu trafil žrď, no ako ukázal videozáznam, bolo to z ofsajdovej pozície.
Jedinou škvrnou na prvopolčasovom výkone Španielska bolo zranenie Nica Williamsa, ktorého musel po problémoch so stehenným svalom vystriedať Ferran Torres. Ten po zmene strán navýšil náskok na 4:0, následne skompletizoval hetrik Merino, ktorý spoza šestnástky zakrútil loptu ľavačkou presne k žrdi.
Po hodine hry uzavrel poltucet svojím druhým gólom v zápase Pedri a dokonal tak dielo tureckej skazy. V záverečnej polhodine sa už zápas iba dohrával.
„Vedeli sme, že musíme od začiatku vybehnúť na súpera a mať silný úvod. A presne to sme robili - dominovali sme. Myslím si, že tím dokázal udržať vysokú intenzitu až do konca a výsledok to plne reflektuje,“ spokojne konštatoval Pedri.
Mikel Oyarzabal upútal tromi gólovými asistenciami, na dva zásahy po prestávke prihral Yamal. Víťazný reprezentačný debut absolvoval v drese hostí Jorge de Frutos z Raya Vallecano, najviac však zaujal hetrikový hrdina Merino.
„Som veľmi šťastný z víťazstva, že sme získali z prvých dvoch kvalifikačných zápasov šesť bodov a navyše sme sa k nim dopracovali takýmto suverénnym spôsobom. Samozrejme, tešia ma aj tri strelené góly, čo nie je u mňa zvyčajné - je to môj prvý hetrik v kariére,“ spokojne konštatoval stredopoliar londýnskeho Arsenalu.
Španieli vedú skupinu s plným počtom bodov a skóre 9:0. Turci majú na konte tri body rovnako ako druhé Gruzínsko, ktoré si poradilo s Bulharskom 3:0.
„Všetci sme z toho veľmi nahnevaní,“ komentoval duel tréner tureckej reprezentácie Vincenzo Montella. „Je to bolestivá prehra pre hráčov aj fanúšikov. Ja som z výsledku takisto sklamaný. V úvode sme mali niekoľko príležitostí, ktoré sme nedokázali využiť.
Súper strelil dva góly a potom sa už z našej hry vytratilo sebavedomie. Priali sme si úplne iný vývoj stretnutia. Náš tím sa však stále vyvíja, je priestor na jeho rast. Nabudúce budeme silnejší.“