Infantino sa stretol s Trumpom a znovu mu ďakoval. Irán je na MS v USA vítaný

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že umožní Iránu zúčastniť sa na letných majstrovstvách sveta vo futbale, hoci sú krajiny vo vojnovom stave.
Prezident FIFA Gianni Infantino to uviedol na instagrame po tom, ako sa v utorok stretol s Trumpom, aby prediskutovali prípravy na turnaj, ktorý organizujú USA, Kanada a Mexiko. Šampionát sa začne 11. júna.
Infantino uviedol, že s Trumpom "hovorili o súčasnej situácii v Iráne". Irán má v USA odohrať tri zápasy, ale jeho účasť je neistá odkedy USA a Izrael tento mesiac začali útoky na krajinu, pri ktorých zahynul duchovný vodca Alí Chameneí.
Irán reagoval odpálením rakiet a dronov smerom k Izraelu a štyrom arabským krajinám Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské základne - Bahrajnu, Kuvajtu, Kataru a Spojeným arabským emirátom.
"Počas diskusií prezident Trump zopakoval, že iránsky tím je samozrejme vítaný, aby sa turnaja v Spojených štátoch zúčastnil," povedal Infantino.
"Všetci potrebujeme podujatie, ako je majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré by ľudí spojilo, viac ako kedykoľvek predtým. Úprimne ďakujem prezidentovi Spojených štátov za jeho podporu, pretože to opäť ukazuje, že futbal spája svet, "dodal.
Irán sa má stretnúť s Novým Zélandom a Belgickom 15. a 21. júna v Los Angeles a s Egyptom 26. júna v Seattli.
Trump minulý týždeň povedal serveru Politico, že je mu naozaj jedno, či Irán bude hrať na majstrovstvách sveta.
Iránski predstavitelia nedávno naznačili, že účasť ich reprezentácie je kvôli vojne trochu neistá. "Isté je, že po týchto útokoch je ťažké pozerať sa na majstrovstvá sveta s nádejou," povedal prezident Iránskej futbalovej federácie Mehdi Tádž.
Infantino má blízky vzťah s Trumpom, ktorému bola udelená inauguračná cena mieru FIFA. Ocenenie, o ktorom sa mnohí domnievajú, že ho vrcholný futbalový riadiaci orgán vytvoril s ohľadom na Trumpa.
Fanúšikovia z Iránu dostali zákaz vstupu do USA hneď v prvej fáze obmedzenia cestovania, ktoré oznámila Trumpova administratíva.
Začiatkom tohto týždňa prevádzkový riaditeľ majstrovstiev sveta Heimo Schirgi vyhlásil, že turnaj je "príliš veľký" na to, aby bol odložený kvôli globálnym nepokojom spôsobeným vojnou USA a Izraela proti Iránu.
"Dúfame, že sa šampionátu zúčastnia všetci, ktorí sa kvalifikovali," povedal.