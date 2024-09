Zámena trénerov v Podbrezovej a lietajúci Tiger king zo Slovana (tréneroviny)

Futbalovú rodinu pobavil aj istý pán Lukášek, športový právnik, ktorý čisto náhodou kúpil zlé permanentky na Slovan a teraz na Bažoši predáva lístky na Ligu majstrov. Pomôžte mu. prosím, ak môžete, buďme ľudia.





FC DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava 1:2

6080 divákov

DAC naozaj cez repre pauzu nezaháľal a do mužstva priviedol nové posily. Do útoku Fortune Basseyho, ktorý síce prišiel z Ferencvárosu, ale za posledné tri roky toho pochodil viac ako ofina Móric Beňovský v časoch najväčšej slávy. Konkurenciu do bránky Popovičovi príde robiť Benji Száraz, toho času platiaci si len odvody do zdravotky, keďže po konci v Michalovciach bol bez klubu.

Aj do exekutívy lanári klub zaujímavé meno. Martina Škrtela, ktorého 2 roky lámal na tú istú pozíciu Spartak, ale sám prezident Macho priznal, že možno mohli robiť v tomto smere viac, ako len 3 makové záviny Penam a voľné vstupy do aquaparku.

VIDEO: Zostrih zápasu DAC Dunajská Streda - ŠK Slovan Bratislava