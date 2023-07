Je Tour rozhodnutá? Vingegaard išiel excelentne a zničil Pogačara

A to nevídaným spôsobom - o jednu minútu a 38 sekúnd.

Už na prvom medzičase mal v porovnaní so Slovincom o 16 sekúnd lepší čas a následne ho ešte poriadne zveľadil. Riskoval, išiel prakticky dokonale.

Pogačar vyšiel na trať ako predposledný, za ním šiel Vingegaard. Slovinec odštartoval ideálne a o 26 sekúnd prekonal najlepší čas na prvom medzičase, no Dán reagoval ešte impozantnejšie a bol o 16 sekúnd rýchlejší.

Cyklisti absolvovali 22,4 km dlhú trať, ktorú spestrilo aj stúpanie druhej kategórie Côte de Domancy so sklonom 9,4 percenta. Do boja o prvenstvo podľa očakávania najvýraznejšie prehovorili najvážnejší adepti na celkové víťazstvo.

Peter Sagan obsadil 86. miesto so stratou 6:35 na víťazného Dána. V celkovom poradí figuruje trojnásobný majster sveta na 131. pozícii.

"Dnes nie je pochýb o tom, kto je kráľom tohtoročnej Tour," hovoril komentátor Českej televízie Tomáš Jílek. "Kto by toto čakal," čudoval sa spolukomentátor.

Vingegaard išiel po celý čas agresívne a na hranici rizika, no zámer mu vyšiel. Pred záverečným stúpaním vymenil Pogačar bicykel, Vingegaard ostal na časovkárskom.

Líder celkového poradia naďalej pokračoval v dominantnej jazde a jeho náskok na svojho rivala bol na treťom medzičase už 65-sekundový.

Pogačar sa po dojazde do cieľa nakrátko stal lídrom, no Vingegaard mal výrazne lepšie medzičasy, ktoré vyústili do 98-sekundového náskoku.