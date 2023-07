Vingegaard dal súperovi knokaut. Toto som vôbec nečakal, vravel po víťazstve

COMBLOUX, BRATISLAVA. Stačí jeden silný úder a v ringu váš súper už nevstane. Knokaut. Tím Jumbo-Visma to na Tour de France urobil už vlani. Prišli na preteky s plánom. Do bodky ho naplnili. Tadej Pogačar dostal knokaut v 11. etape.

Trasu dokázal prejsť o minútu a 38 sekúnd rýchlejšie ako jeho rival. Vo futbale by to bol debakel s päťgólovým rozdielom.

Pred van Aertom bol rýchlejší o minútu a 13 sekúnd. Lenže to by platilo nebyť Vingegaarda. Ktorý bol od Slovinca oveľa rýchlejší.

Sám Pogačar dokázal zájsť vynikajúci čas. A bol by s veľkým rozdielom víťazom etapy. Súperom by nadelil viac ako minútu.

„Cítil som sa veľmi dobre. Určite to je moja najlepšia časovka za celú kariéru. Som hrdý na svoj výkon. Sám som to dnes nečakal. Vôbec som netušil, že by som to mohol zvládnuť takto dobre,“ hovoril v prvom rozhovore Vingegaard.

Ak doteraz platilo, že je Tour vyrovnaná a rozhodnú sekundy, zrazu má obhajca víťazstva obrovský náskok.