Srbsko na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Úvodný zápas Srbska v roku 2022 proti Brazílii vyvolá pekné spomienky pre Milinkoviča-Saviča, ktorý sa podieľal na víťazstve Srbska 2:1 nad Juhoameričanmi vo finále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov 2015.

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Srbsko je súčasťou skupiny G .

Ešte viac ako pre jeho úžasnú mieru zásahov je Tadič oceňovaný pre jeho schopnosť dať zo svojich spoluhráčov to najlepšie, čo sa potvrdilo pri srbskom víťazstve v kvalifikačnej skupine.

Kapitán srbského národného tímu bude mať v deň otvorenia majstrovstiev sveta 34. narodeniny, no oslavovať sa chystá až po skončení šampionátu.

V národnom kádri je v pozícii náhradného brankára aj jeho mladší brat Vanja, brankár Turína. Sergej je všestranný hráč, ktorý vie zakladať gólové šance a napomôcť napomôcť aj pri bránení, bez ohľadu na to, či sa v bráne nachádza jeho brat alebo nie.

Dušan Vlahovič (22 rokov, útočník, Juventus)

Dušan Vlahovič vo veku 22 rokov je už jednou z popredných hviezd Serie A. Uprostred minulej sezóny prestúpil z Fiorentiny do Juventusu, no rodák z Belehradu nepotreboval čas na to, aby sa udomácnil a stal sa druhým najlepším strelcom talianskej najvyššej ligy.

V tejto sezóne belehradský útočník pokračoval tam, kde skončil, a stal sa jedným z najlepších hráčov v Juventuse, ktorý sa v poslednom období musí popasovať so zraneniami.

Vlahovič je hrotový útočník s vynikajúcimi fyzickými schopnosťami a talentom na vytváranie rozhodujúcich príležitostí. Ako neľútostný stroj na skórovanie napomohol svojmu tímu vo všetkých 8 kvalifikačných stretnutiach, kde nastrieľal 4 góly.

Kompletnú nomináciu Srbska nájdete na tomto odkaze >>>