Obrovská dráma v závere. Michalovce vedú nad Popradom 2:0 na zápasy

Tipos extraliga - semifinále - 2. zápas:

Lepší vstup do zápasu mali domáci. Tí síce v 3. minúte nevyužili presilovku, no po nej v prečíslení Lalancette uvoľnil za obranou Popradu Takáča, ktorý prekonal Vošvrdu - 1:0. Náskok Michaloviec vydržal iba do prvej presilovky Popradu, ktorá prišla v 8. minúte. V nej Livingston vyťažil zo Skokanovej reakcie na odrazený puk a upravil na 1:1.

V úvode tretej časti dominovali pozorné defenzívy a skóre nezmenilo ani niekoľko vylúčení. So sľubnej šance sa v 58. minúte dostal Regenda, no Vošvrdu neprekonal a krátko na to vznikla sľubná šanca na opačnej strane. Domáci umnou hrou dlho bránili tesný náskok, no prišli oň 36 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Preisinger v útočnom pásme prenechal puk Dalhuisenovi a ten prestrelil Škorváneka - 2:2.

V predĺžení nerozhodli napriek sľubným príležitostiam Skokan, Takáč ani Dalhuisen. V samostatných nájazdoch sa presadili Lalancette, Seigo, Bartánus, Haščák, Korhonen, Svitana a víťazstvo domácich napokon zariadil Regenda.