Hráči Mikuláša po 12 rokoch zdolali Slovan, Zvolen zvládol veľké derby

Jan Šťastný, tréner Košíce: "V prvej tretine sme mali veľa šancí, aby sme išli do vedenia. Žiaľ, nepodarilo sa nám to. V druhej tretine sme nezačali zle, mali sme dobrú šancu, no z protiútoku sme dostali gól na 0:1. Neskôr aj na 0:2 a to s psychikou nášho mužstva vždy otrasie.

Vzali sme si oddychový čas, aby sme to zastavili. Vždy, keď prehrávame, tak z nás spadne akýsi rešpekt a dostaneme sa na dostrel. Hoci sme v závere zápasu hrali v oslabení, tak sme mohli pomýšľať na bod. Chlapcom nemám čo vytknúť. Chýba nám snáď len väčší dôraz v okolí bránkoviska a lepšie premieňanie šancí."

Ivan Droppa, asistent trénera Michaloviec: "V prvej tretine boli domáci aktívnejší, my sme začali vlažne. V druhej sme dali tri góly, čo sa ukázalo ako rozhodujúce. V záverečnej časti sa dialo veľa zbytočných vecí. Domáci dokázali využiť presilovky a zdramatizovať zápas. Tri body máme doma a sme radi, že sme to takto zvládli."