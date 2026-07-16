Turín nepríde o tenisový sviatok. Turnaj majstrov pokračuje aj po aktuálnej zmluve

Tenisový Turnaj majstrov sa bude v Turíne konať minimálne aj v budúcom roku.
Predĺženie zmluvy o organizovaní podujatia pre osem najlepších hráčov sezóny oznámili ATP a Talianska tenisová federácia.
Turnaj majstrov sa v Turíne koná od roku 2021. Posledné dva ročníky ATP Finals v tomto talianskom meste vyhral domáci favorit Jannik Sinner.
Aktuálna svetová jednotka si po nedeľňajšom triumfe vo Wimbledone už zabezpečila účasť na Turnaji majstrov aj v tejto sezóne.
Tohtoročný Turnaj majstrov sa v hale Inalpi Arena uskutoční od 15. do 22. novembra.