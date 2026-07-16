    Turín nepríde o tenisový sviatok. Turnaj majstrov pokračuje aj po aktuálnej zmluve

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz (vľavo) a taliansky tenista Jannik Sinner pózujú s trofejou pred turnajom majstrov v Turíne.
    Španielsky tenista Carlos Alcaraz (vľavo) a taliansky tenista Jannik Sinner pózujú s trofejou pred turnajom majstrov v Turíne. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|16. júl 2026 o 23:23
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    Turnaj majstrov sa v Turíne koná od roku 2021.

    Tenisový Turnaj majstrov sa bude v Turíne konať minimálne aj v budúcom roku.

    Predĺženie zmluvy o organizovaní podujatia pre osem najlepších hráčov sezóny oznámili ATP a Talianska tenisová federácia.

    Turnaj majstrov sa v Turíne koná od roku 2021. Posledné dva ročníky ATP Finals v tomto talianskom meste vyhral domáci favorit Jannik Sinner.

    Aktuálna svetová jednotka si po nedeľňajšom triumfe vo Wimbledone už zabezpečila účasť na Turnaji majstrov aj v tejto sezóne.

    Tohtoročný Turnaj majstrov sa v hale Inalpi Arena uskutoční od 15. do 22. novembra.

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