Swiateková si na US Open splnila sen, svetová štvorka nečakane končí

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Dvojnásobná šampiónka Roland Garros zvíťazila v 2. kole v pozícii nasadenej jednotky nad Američankou Sloane Stephensovou 6:3, 6:2.

"Prvýkrát som hrala na dvorci Arthura Asha a bol to super pocit, splnil sa mi sen. Teší ma, že som nadviazala na víťazstvo nad Sloane z turnaja v Cincinnati. Tam to bolo ako na hojdačke, teraz som mala zápas pod kontrolou. Na tomto centri je človek predsa len pod väčším tlakom, no dokázala som sa s ním vyrovnať," uviedla Swiateková v prvom pozápasovom interview.