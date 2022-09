Swiateková je späť na víťaznej vlne, na US Open je v osemfinále

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková zdolala v 3. kole US Open domácu Američanku Lauren Davisovú 6:3, 6:4 a postúpila do osemfinále. Najvyššie nasadenú hráčku čaká v ďalšom stretnutí Nemka Jule Niemeierová.

Dvadsaťjedenročná Poľka dokázala zvíťaziť trikrát v sérii prvýkrát od svojho triumfu v júni na Roland Garros. Na ďalších turnajoch sa jej príliš nedarilo.

"Nevyšli mi nejaké zápasy, ale neznamená to, že som stratila sebavedomie. Stále však viem, že sa na takýchto turnajoch môže stať všetko," povedala.