Halepová si finále Wimbledonu nezahrá, nad jej sily bola kazašská súperka

Wimbledon 2022

Kazaška vstúpila do semifinálového súboja s Halepovou ako z partesu, v druhom geme prelomila podanie Rumunky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0.

Na listinu grandslamových víťaziek tak v sobotu s určitosťou pribudne nové meno, pre Rybakinovú i Jabeurovú to bude prvé finále na podujatí veľkej štvorky.

Na začiatku druhého dejstva síce Rybakinová prišla o náskok 2:0, v piatom geme po dvojchybe Halepovej však opäť zobrala súperke podanie a zápas už dotiahla do úspešného konca.

Za stavu 1:4 odvrátila dva brejkbaly, no Rybakinová si koncovku setu postrážila. Na rodáčke z Moskvy nebola badať žiadna nervozita, na wimbledonskom centri pôsobila ako skúsená harcovníčka.

Za stavu 5:3 premenila pri podaní Halepovej po víťaznom returne hneď prvý mečbal a ako prvá Kazaška v histórii postúpila do grandslamového finále.

Na tohtoročnom Wimbledone potvrdzuje, že tráva veľmi sedí jej hre, ktorá sa vyznačuje razantnými údermi od základnej čiary.

"Ani neviem opísať slovami moje pocity. Mám obrovskú radosť, že sa mi podarilo zdolať takú skvelú šampiónku, akou je Simona. Možno to tak na kurte nevyzeralo, no pred zápasom som bola nervózna. Mentálne som to však zvládla.

Veľmi mi pomohol úspešný štvrťfinálový obrat proti Alje Tomljanovičovej. Niekedy je to u mňa ako na hojdačke, no dnes som hrala bez výkyvov od začiatku až do konca. Sobotňajšie finále si chcem užiť. Proti Jabeurovej je ťažké niečo vymyslieť, má skvelé stopbaly. Budem musieť podať maximálny výkon," uviedla Rybakinová v pozápasovom rozhovore.