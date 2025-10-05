    Nosková nemala veľké šance. Anisimovová v dominantnom finále pustila len druhý set

    Amanda Anisimovová sa teší zo zisku prvého setu počas finálového zápasu ženskej dvojhry proti Linde Noskovej.
    Amanda Anisimovová sa teší zo zisku prvého setu počas finálového zápasu ženskej dvojhry proti Linde Noskovej.
    Američanka získala druhý titul v tomto roku.

    WTA Peking 2025

    Dvojhra - finále:

    Amanda Anisimovová (USA-3) - Linda Nosková (ČR-26) 6:0, 2:6, 6:2

    PEKING. Americká tenistka Amanda Anisimovová sa stala víťazkou dvojhry na turnaji WTA 1000 v Pekingu. Trojka „pavúka“ zdolala v nedeľňajšom finále 26. nasadenú Češku Lindu Noskovú za hodinu a 46 minút 6:0, 2:6 a 6:2.

    Anisimovová získala druhý titul v tomto roku a celkovo svoj štvrtý na hlavnom profesionálnom okruhu.

    Dvadsaťštyriročná Američanka premenila v titul svoju premiérovú finálovú časť na China Open.

    Trofej v Pekingu zdvihla presne mesiac po tom, ako sa predstavila vo finále na US Open, kde nestačila na Bielorusku Arinu Sobolenkovú.

    „Boli to neskutočné týždne. Cítila som veľa lásky. Čelili sme viacerým výzvam, napriek tomu sme zažili kopec zábavy. Je bláznivé, že sme sa dostali tak ďaleko. Dnešné víťazstvo je veľmi špeciálne. Teším sa na ďalšie úspechy, verím, že forma vydrží,“ povedala Anisimovová podľa AFP.

    Nosková po premiérovej účasti vo finále na okruhu WTA si musí na prvú trofej ešte počkať.

