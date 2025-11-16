Švajčiarky nadviazali na víťazstvo nad Slovenskom. Po tesnom triumfe si zahrajú kvalifikáciu

Pohár Billie Jean Kingovej 2025
Argentína - Švajčiarsko 1:2
Julia Rierová - Susan Bandecchiová 6:2, 6:0
Solana Sierrová - Simona Waltertová 3:6, 6:7 (8)
Rierová, Jazmin Ortenziová - Celine Näfová, Waltertová 4:6, 1:6
BRATISLAVA. Tenistky Švajčiarska postúpili do budúcoročnej kvalifikácie o finálový turnaj Pohára Billie-Jean Kingovej. V priamom súboji na miniturnaji na antuke v Cordobe zvíťazili nad domácou Argentínou 2:1.
O všetkom rozhodla záverečná štvorhra, v ktorej Celine Näfová so Simonou Waltertovou zdolali pár Jazmin Ortenziová, Julia Rierová 6:4, 6:1.
Slovenky podľahli Argentíne 0:3, so Švajčiarkami prehrali 1:2 a v C-skupine skončili na poslednom treťom mieste. Rok 2026 tak začnú v euro-africkej skupine.
Kapitánovi slovenského tímu Matejovi Liptákovi v Cordobe chýbali zranená Renáta Jamrichová, Mia Pohánková i deblová špecialistka Tereza Mihalíková. O jediný bod sa postarala Viktória Hrunčáková proti Susan Bandecchiovej v zápase, v ktorom v prvom sete otočila z 1:5.