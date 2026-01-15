    Premožiteľka Šramkovej postúpila už do semifinále. Vyradila nasadenú jednotku

    Taylah Prestonová
    Taylah Prestonová (Autor: SITA/AP)
    TASR|15. jan 2026 o 14:45
    Triumfovala v dvoch setoch.

    Britská tenistka Emma Raducanuová sa rozlúčila s turnajom WTA 250 v austrálskom Hobarte vo štvrťfinále.

    Najvyššie nasadená hráčka pavúka v dvojhre prehrala vo štvrtok s domácou Taylah Prestonovou - premožiteľkou Slovenky Rebeccy Šramkovej 2:6, 4:6.

    WTA Hobart

    dvojhra - štvrťfinále:

    Taylah Prestonová (Aus.) - Emma Raducanuová (V.Brit.-1) 2:6, 4:6

    Iva Jovicová (USA-3) - Magda Linettová (Poľ.-8) 6:3, 6:7 (5), 6:2

    Antonia Ružičová (Chor.) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:3, 6:3

    Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Anna Bodnarová (Maď.) 6:2, 6:2

