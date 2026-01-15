Premožiteľka Šramkovej postúpila už do semifinále. Vyradila nasadenú jednotku

Britská tenistka Emma Raducanuová sa rozlúčila s turnajom WTA 250 v austrálskom Hobarte vo štvrťfinále.
Najvyššie nasadená hráčka pavúka v dvojhre prehrala vo štvrtok s domácou Taylah Prestonovou - premožiteľkou Slovenky Rebeccy Šramkovej 2:6, 4:6.
WTA Hobart
dvojhra - štvrťfinále:
Taylah Prestonová (Aus.) - Emma Raducanuová (V.Brit.-1) 2:6, 4:6
Iva Jovicová (USA-3) - Magda Linettová (Poľ.-8) 6:3, 6:7 (5), 6:2
Antonia Ružičová (Chor.) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:3, 6:3
Elisabetta Cocciarettová (Tal.) - Anna Bodnarová (Maď.) 6:2, 6:2