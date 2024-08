Osaková vyradila v prvom kole turnajovú desiatku, Swiateková odvrátila tri setbaly

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

Svetová i nasadená jednotka zvíťazila v úvodnom kole nad Ruskou Kamilou Rachimovovou 6:4, 7:6 (6). V tajbrejku druhého dejstva odvrátila tri setbaly.

VIDEO: Zostrih zápasu Swiateková - Rachimovová