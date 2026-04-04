    Prekvapenie v Houstone. Nenasadený Argentínčan vyradil turnajovú jednotku

    Thiago Agustin Tirante (Autor: SITA/AP)
    TASR|4. apr 2026 o 08:21
    Najväčší favorit vypadol vo štvrťfinále.

    Argentínsky tenista Roman Andres Burruchaga postúpil do semifinále turnaja ATP v Houstone.

    Vo štvrťfinále vyradil nasadenú trojku Learnera Tiena z USA 7:5, 6:4. Pred bránami semifinále sa s turnajom rozlúčil aj ďalší Američan Ben Shelton.

    Najvyššie nasadený hráč „pavúka“ podľahol Argentínčanovi Thiagovi Agustinovi Tirantemu 7:6 (5), 3:6, 4:6.

    ATP Houston

    dvojhra - štvrťfinále:

    Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Ben Shelton (USA-1) 6:7 (5), 6:3, 6:4

    Tommy Paul (USA-4) - Thomas Martin Etcheverry (Arg.-6) 6:4, 6:2

    Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Learner Tien (USA-3) 7:5, 6:4

    Frances Tiafoe (USA-2) - Alexei Popyrin (Aus.) 3:6, 6:4, 7:6 (8)

    Marie Bouzková.
