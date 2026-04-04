Prekvapenie v Houstone. Nenasadený Argentínčan vyradil turnajovú jednotku

Argentínsky tenista Roman Andres Burruchaga postúpil do semifinále turnaja ATP v Houstone.
Vo štvrťfinále vyradil nasadenú trojku Learnera Tiena z USA 7:5, 6:4. Pred bránami semifinále sa s turnajom rozlúčil aj ďalší Američan Ben Shelton.
Najvyššie nasadený hráč „pavúka“ podľahol Argentínčanovi Thiagovi Agustinovi Tirantemu 7:6 (5), 3:6, 4:6.
ATP Houston
dvojhra - štvrťfinále:
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Ben Shelton (USA-1) 6:7 (5), 6:3, 6:4
Tommy Paul (USA-4) - Thomas Martin Etcheverry (Arg.-6) 6:4, 6:2
Roman Andres Burruchaga (Arg.) - Learner Tien (USA-3) 7:5, 6:4
Frances Tiafoe (USA-2) - Alexei Popyrin (Aus.) 3:6, 6:4, 7:6 (8)