Česko má na dosah ďalší úspech. Na US Open bude mať zastúpenie v semifinále

NEW YORK. Česká tenistka Karolína Muchová postúpila do semifinále grandslamového turnaja US Open.

Nenasadená hráčka zdolala 22. nasadenú Beatriz Haddadovú Maiovú z Brazílie 6:1, 6:4. Muchová si v boji o finále zmeria sily s lepšou z dvojice Iga Swiateková - Jessica Pegulová.

Duel nasadenej jednotky a turnajovej šestky je na programe v noci na štvrtok.