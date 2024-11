Alcaraz druhú prehru na turnaji nedopustil, oživil tak šance na postup do semifinále

TURÍN. Španielsky tenista Carlos Alcaraz zvíťazil vo svojom druhom vystúpení na Turnaji majstrov v Turíne a udržal si šancu na postup do semifinále.

Prvý set bol v úvode vyrovnaný, Rubľov v piatom geme odvrátil dva brejkbaly súpera, no v siedmom sa mu to už nepodarilo a Alcaraz išiel do vedenia 4:3, ktoré potvrdil v deviatej hre ďalším brejkom a set vyhral 6:3.