Medvedev bol opäť suverénny, s US Open sa lúči český tenista

NEW YORK. Ruský tenista Daniil Medvedev potvrdil pozíciu favorita a hladko postúpil do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.

V osemfinále si piaty hráč turnaja poradil s nenasadeným Portugalcom Nunom Borgesom 6:0, 6:1, 6:3.

Medvedev sa medzi najlepšiu osmičku v New Yorku prepracoval piatykrát z uplynulých šiestich ročníkov.