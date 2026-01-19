Trojnásobný finalista potvrdil pozíciu favorita. Kanaďan pre zdravotné problémy končí

Austrálsky tenista Alex de Minaur a Rus Daniil Medvedev postúpili do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. De Minaur v úvodnom kole v pozícii nasadenej šestky zdolal Američana Mackenzieho McDonalda 6:2, 6:2, 6:3.
Trojnásobný finalista Medvedev ako nasadená jedenástka zvíťazil nad Holanďanom Jesperom de Jongom 7:5, 6:1, 7:6 (2).
VIDEO: Zostrih zápasu Medvedev - De Jong
S turnajom sa rozlúčil siedmy nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý pre zdravotné problémy skrečoval duel s Portugalčanom Nunom Borgesom za stavu 6:3, 4:6, 4:6.
Na začiatku tretieho setu začali Augera-Aliassimea trápiť kŕče. „Nespomínam si, že by sa mi v tejto fáze zápasu počas mojej kariéry stalo čosi podobné. Neviem, či si horúce počasie vyžiadalo svoju daň, ale nedokázal som pokračovať v dueli.
Na kurte chcem bojovať proti môjmu súperovi a nie byť ako boxovacie vrece," uviedol Kanaďan pre akreditované médiá.
Štyridsaťročný Švajčiar Stan Wawrinka úspešne odštartoval svoju derniéru v Melbourne Parku. Šampión z roku 2014 štartujúci s voľnou kartou vyradil Srba Lasla Djereho 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (4).
VIDEO: Djere - Wawrinka
Ďalej ide aj finalista z roku 2018 Chorvát Marin Čilič po triumfe 6:0, 6:0, 7:6 (3) nad Nemcom Danielom Altmaierom.
Australian Open 2026
Dvojhra mužov - 1. kolo:
Stan Wawrinka (Švajč.) - Laslo Djere (Srb.) 5:7, 6:3, 6:4, 7:6 (4)
Marin Čilič (Chor.) - Daniel Altmaier (Nem.) 6:0, 6:0, 7:6 (3)
Learner Tien (USA-25) - Marcos Giron (USA) 7:6 (2) 4:6, 3:6, 7:6 (3), 6:2
Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:5, 6:2, 6:2
Alex de Minaur (Austr.-6) - Mackenzie McDonald (USA) 6:2, 6:2, 6:3
Daniil Medvedev (Rus.-11) - Jesper De Jong (Hol.) 7:5, 6:2, 7:6 (2)
Nuno Borges (Portug.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) 3:6, 6:4, 6:4 - skreč
Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:2, 6:2, 7:6 (2)
Hamad Medjedovič (Srb.) - Mariano Navone (Arg.) 6:2, 6:7 (3), 6:4, 6:2
Tommy Paul (USA-19) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 6:3, 6:3
Reilly Opelka (USA) - Nicolai Budkov Kjaer (Nór.) 6:4, 6:3, 6:4
Alexander Ševčenko (Kaz.) - Elias Ymer (Švéd.) 3:6, 7:5, 6:4, 6:1
Andrej Rubľov (Rus.-13) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:4, 6:2, 6:3
Fábián Marozsán (Maď.) - Arthur Rinderknech (Fr.-24) 6:3, 6:4, 6:7 (2), 6:4
Ťün-čcheng Šang (Čína) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 6:4, 6:7 (2), 6:4, 6:0
Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-14) - Filip Misolič (Rak.) 6:2, 6:3, 6:3
Jordan Thompson (Austr.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:7 (3), 7:5, 6:1, 6:1
