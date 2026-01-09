Českú tenistku čaká v boji o finále svetová jednotka. Vyradila nasadenú trojku

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do semifinále na turnaji WTA v austrálskom Brisbane.
Nasadená jednotka si na tvrdom povrchu poradila s päťkou turnaja Madison Keysovou z USA v dvoch setoch 6:3, 6:3.
WTA Brisbane 2026
Výsledky - štvrťfinále:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Madison Keysová (USA-5) 6:3, 6:3
Karolina Muchová (ČR-11) - Jelena Rybakinová (Kaz.-3) 6:2, 2:6, 6:4
Jessica Pegulová (USA-4) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-10) 6:3, 7:6 (3)
Marta Kosťuková (Ukr.-16) - Mirra Andrejevová (Rus.-6) 7:6 (7), 6:3