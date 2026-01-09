    Českú tenistku čaká v boji o finále svetová jednotka. Vyradila nasadenú trojku

    Karolína Muchová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|9. jan 2026 o 12:35
    V druhom semifinále si sily zmerajú Pegulová a Kosťuková.

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková postúpila do semifinále na turnaji WTA v austrálskom Brisbane.

    Nasadená jednotka si na tvrdom povrchu poradila s päťkou turnaja Madison Keysovou z USA v dvoch setoch 6:3, 6:3.

    WTA Brisbane 2026

    Výsledky - štvrťfinále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Madison Keysová (USA-5) 6:3, 6:3

    Karolina Muchová (ČR-11) - Jelena Rybakinová (Kaz.-3) 6:2, 2:6, 6:4

    Jessica Pegulová (USA-4) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-10) 6:3, 7:6 (3)

    Marta Kosťuková (Ukr.-16) - Mirra Andrejevová (Rus.-6) 7:6 (7), 6:3

    Tenis

