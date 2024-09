Muchová začala fantasticky, no potom vypustila. O triumf zabojuje domáca hráčka

NEW YORK. Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková a Američanka Jessica Pegulová nastúpia v sobotu o 22.00 SELČ proti sebe vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open .

Potvrdila to vo štvrťfinále proti Paule Badosovej aj dnes. Teší ma, že som to napokon zvládla v dvoch setoch, tajbrejk mi vyšiel na jednotku," pochvaľovala si Sabalenková.

"Mala som veľké štastie. Karolína hrala až do stavu 6:1, 2:0 prakticky bezchybne, bola na kurte lepšia hráčka. Keď som v druhom sete znížila na 1:2, začala som si viac veriť a podarilo sa mi to otočiť.

Tréneri mi radili, aby som hrala častejšie do Muchovej bekhendu, čo bol kľúš k úspešnému obratu. Postúpiť do iinále US Open pred očami mojej rodiny, to je bláznivé. Ďakujem za podporu môjmu otcovi, manželovi i sestre.

Aryna bude vo finále na dvorci Arthura Ashea tvrdý oriešok, no v dueloch o titul je možné všetko," zdôraznila dcéra Terryho Pegulu, majiteľa klubov hokejovej NHL Buffalo Sabres a amerického futbalu Buffalo Bills.