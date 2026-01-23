    VIDEO: Sabalenková sa musela trápiť v dvoch tajbrejkoch. V súboji talentov uspela tínedžerka

    Do ďalšieho kola postúpila aj kazašská tenistka.

    Bieloruska Aryna Sabalenková postúpila na grandslamovom turnaji Australian Open do osemfinále dvojhry.

    V treťom kole si poradila s nenasadenou Rakúšankou Anastasiou Potapovovou v dvoch setoch 7:6 (4) a 7:6 (7).

    Jednotka svetového rebríčka WTA potrebovala v oboch prípadoch na postup tajbrejk a svoju súperku v treťom kole zdolala po viac ako dvojhodinovom boji.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Potapovová

    „Bol to skutočne ťažký zápas. Súperka hrala neuveriteľný tenis. Snažila som sa držať a bojovať, preto som veľmi šťastná z toho, akú som mala mentalitu v tomto stretnutí.

    To mi vlastne pomohlo k tomu, aby som získala víťazstvo,“ prezradila Sabalenková na pozápasovej tlačovej konferencii.

    Do osemfinále postúpila aj Američanka Coco Gauffová. Svetová trojka síce prehrala s krajankou Hailey Baptisteovou prvý set 3:6, ale v druhom jej „uštedrila“ kanára (6:0) a v treťom zdolala 70. hráčku rebríčka 6:3.

    Češka Karolína Muchová si poradila s Poľkou Magdou Linetteovou hladko 6:1, 6:1.

    Australian Open 2026

    Dvojhra žien - 3. kolo:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Anastasia Potapovová (Rak.) 7:6 (4), 7:6 (7)

    Victoria Mboková (Kan.-17) - Clara Tausonová (Dán.-14) 7:5 (5), 5:7, 6:3

    Julia Putincevová (Kaz.) - Zeynep Sönmezová (Turec.) 6:3, 6:7 (3), 6:3

    Coco Gauffová (USA) - Hailey Baptisteová (USA) 3:6, 6:0, 6:3

    Karolína Muchová (ČR) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:1, 6:1

