VIDEO: Sabalenková sa musela trápiť v dvoch tajbrejkoch. V súboji talentov uspela tínedžerka

Bieloruska Aryna Sabalenková postúpila na grandslamovom turnaji Australian Open do osemfinále dvojhry.
V treťom kole si poradila s nenasadenou Rakúšankou Anastasiou Potapovovou v dvoch setoch 7:6 (4) a 7:6 (7).
Jednotka svetového rebríčka WTA potrebovala v oboch prípadoch na postup tajbrejk a svoju súperku v treťom kole zdolala po viac ako dvojhodinovom boji.
VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Potapovová
„Bol to skutočne ťažký zápas. Súperka hrala neuveriteľný tenis. Snažila som sa držať a bojovať, preto som veľmi šťastná z toho, akú som mala mentalitu v tomto stretnutí.
To mi vlastne pomohlo k tomu, aby som získala víťazstvo,“ prezradila Sabalenková na pozápasovej tlačovej konferencii.
Do osemfinále postúpila aj Američanka Coco Gauffová. Svetová trojka síce prehrala s krajankou Hailey Baptisteovou prvý set 3:6, ale v druhom jej „uštedrila“ kanára (6:0) a v treťom zdolala 70. hráčku rebríčka 6:3.
Češka Karolína Muchová si poradila s Poľkou Magdou Linetteovou hladko 6:1, 6:1.
Australian Open 2026
Dvojhra žien - 3. kolo:
Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Anastasia Potapovová (Rak.) 7:6 (4), 7:6 (7)
Victoria Mboková (Kan.-17) - Clara Tausonová (Dán.-14) 7:5 (5), 5:7, 6:3
Julia Putincevová (Kaz.) - Zeynep Sönmezová (Turec.) 6:3, 6:7 (3), 6:3
Coco Gauffová (USA) - Hailey Baptisteová (USA) 3:6, 6:0, 6:3
Karolína Muchová (ČR) - Magda Linetteová (Poľ.) 6:1, 6:1