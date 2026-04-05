    Nenasadená Ukrajinka šokovala americkú favoritku. Vo finále vyzve jej krajanku

    Americká tenistka Madison Keysová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. apr 2026 o 08:21
    Nasadená jednotka musela v semifinále absolvovať až tri sety.

    Domáca americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA na zelenej antuke v Charlestone.

    V semifinále zdolala s pozícii nasadenej jednotky svoju krajanku Ivu Jovičovú 6:4, 5:7, 6:3.

    V zápase o titul si zmeria sily s Ukrajinkou Julijou Starodubcevovou, ktorá triumfovala nad ďalšou domácou hráčkou a piatou nasadenou Madison Keysovou 6:1, 6:4.

    WTA Charleston 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Julija Starodubcevová (Ukr.) - Madison Keysová (USA-5) 6:1, 6:4

    Jessica Pegulová (USA-1) - Iva Jovičová (USA-4) 6:4, 5:7, 6:3

    Tenis

    Marie Bouzková.
    Domov»Tenis»