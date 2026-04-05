Nenasadená Ukrajinka šokovala americkú favoritku. Vo finále vyzve jej krajanku

Domáca americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou finalistkou dvojhry na turnaji WTA na zelenej antuke v Charlestone.
V semifinále zdolala s pozícii nasadenej jednotky svoju krajanku Ivu Jovičovú 6:4, 5:7, 6:3.
V zápase o titul si zmeria sily s Ukrajinkou Julijou Starodubcevovou, ktorá triumfovala nad ďalšou domácou hráčkou a piatou nasadenou Madison Keysovou 6:1, 6:4.
WTA Charleston 2026
Dvojhra - semifinále:
