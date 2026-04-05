    Česká tenistka mieri za ďalším titulom. Vo finále bude čeliť nasadenej Maďarke

    Česká tenistka Marie Bouzková. (Autor: SITA/AP)
    TASR|5. apr 2026 o 08:10
    Česká tenistka Marie Bouzková a Maďarka Panna Udvardyová sa stretnú vo finále na antukovom turnaji WTA v kolumbijskej Bogote.

    V pozícii nasadenej jednotky Bouzková v semifinále zvíťazila nad Argentínčankou Jazmin Ortenziovou 7:6 (5), 6:2, osmička „pavúka“ Udvardyová zdolala domácu Emilianu Arangovú 6:7 (6), 6:3, 7:6 (5).

    Vo finále na okruhu WTA Tour si dvadsaťsedemročná Češka zahrá deviatykrát. S rovnako starou Udvardyovou sa stretne prvýkrát v kariére. Maďarku čaká premiérové finále.

    WTA Bogota 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Panna Udvardyová (Maď.-8) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:7 (6), 6:3, 7:6 (5)

    Marie Bouzková (ČR-1) - Jazmin Ortenziová (Arg.) 7:6 (5), 6:2

