Australian Open má prvé nasadené obete. Paoliniová dovolila súperke uhrať minimum

Talianska tenistka Jasmine Paoliniová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na úvodnom grandslamovom turnaji roka Australian Open v Melbourne.
V prvom kole zvíťazila v pozícii nasadenej sedmičky nad Bieloruskou Aleksandrou Sasnovičovou 6:1, 6:2.
Dvanásta nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová zdolala Španielku Cristinu Bucsovú 6:4, 6:1.
S turnajom sa rozlúčila Svitolinovej krajanka a nasadená 26-ka Dajana Jastremská po prehre 4:6, 5:7 s Rumunkou Elenou Gabrielov Ruseovou.
Neuspela ani ďalšia ukrajinská hráčka Marta Kosťuková, finalistka podujatia WTA v Brisbane a nasadená 20-ka podľahla Francúzke Else Jacquemotovej 7:6 (4), 6:7 (4), 6:7 (7:10).
Na prvej prekážke stroskotala aj jedenástka „pavúka" Ruska Jekaterina Alexandrovová, ktorá prehrala so Zeynep Sonmezovovou z Turecka 5:7, 6:4, 4:6.
Australian Open 2026
Dvojhra žien - 1. kolo:
Jasmine Paoliniová (Tal.-7) - Aleksandra Sasnovičová (Biel.) 6:1, 6:2
Jelina Svitolinová (Ukr.-12) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:4, 6:1
Elena-Gabriela Ruseová (Rum.) - Dajana Jastremská (Ukr.-26) 6:4, 7:5
Talia Gibsonová (Austr.) - Anna Blinkovová (Rus.) 6:1, 6:3
Maria Sakkariová (Gr.) - Leolia Jeanjeanová (Fr.) 6:4, 6:2
Julia Putincevová (Kaz.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 3:6, 7:5, 6:3
Caty McNallyová (USA) - Himeno Sakacumeová (Jap.) 6:3, 6:1
Elsa Jacquemotová (Fr.) - Marta Kosťuková (Ukr.-20) 6:7 (4), 7:6 (4), 7:6 (10:7)
Zeynep Sonmezová (Tur.) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-11) 7:5, 4:6, 6:4
Hailey Baptisteová (USA) - Taylor Townsendová (USA) 6:3, 6:7 (3), 6:3