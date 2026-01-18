    Zverev začal katastrofálnym tajbrejkom. Proti Kanaďanovi sa neskôr vzchopil

    TASR|18. jan 2026 o 07:19 (aktualizované 18. jan 2026 o 08:26)
    Argentínčan musel bojovať v piatich setoch.

    Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

    Vlaňajší finalista zdolal v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky Kanaďana Gabriela Dialla 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2.

    „Pri pohľade na žreb som nebol príliš nadšený. Gabriel je totiž veľmi talentovaný a dokáže hrať neuveriteľne agresívne.

    Trvalo mi, kým som sa dostal do správneho rytmu, našťastie môj výkon mal stúpajúcu tendenciu," uviedol olympijský šampión z OH 2020 v Tokiu pre akreditované médiá.

    Brit Arthur Fery vyradil dvadsiateho nasadeného Taliana Flavia Cobolliho 7:6 (1), 6:4, 6:1.

    Australian Open 2026

    Dvojhra mužov - 1. kolo:

    Alexander Zverev (Nem.-3) - Gabriel Diallo (Kan.) 6:7 (1), 6:1, 6:4, 6:2

    Arthur Fery (V. Brit.) - Flavio Cobolli (Tal.-20) 7:6 (1), 6:4, 6:1

    Tomas Martin Etcheverry (Arg.) - Miomir Kecmanovič (Srb.) 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, 6:4

    Corentin Moutet (Fr.-32) - Tristan Schoolkate (Austr.) 6:4, 7:6 (1), 6:3

    Francisco Cerundolo (Arg.-18) - Čang Č'-čen (Čína) 6:3, 7:6 (0), 6:3

    Francisco Comesana (Arg.) - Patrick Kypson (USA) 6:2, 6:3, 3:6, 6:3

    Damir Džumhur (BaH) - Liam Draxl (Kan.) 7:5, 6:0, 6:4

    Emilio Nava (USA) - Kyrian Jacquet (Fr.) 6:2, 7:5, 6:7 (5), 4:6, 7:6 (10:6)

