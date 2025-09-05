    Vo finále debla na US Open si zahrá britská dvojica spolu s argentínsko-španielskym párom

    Neal Skupski a Joe Salisbury počas deblového semifinále na US Open 2025.
    Neal Skupski a Joe Salisbury počas deblového semifinále na US Open 2025. (Autor: REUTERS)
    TASR|5. sep 2025 o 11:02
    ShareTweet0

    Šiesti nasadení Briti zdolali štrnásty pár podujatia Michael Venus z Nového Zélandu a Yuki Bhambri z Indie.

    NEW YORK. O titul v mužskej štvorhre na grandslamovom US Open bude bojovať britská dvojica Neal Skupski, Joe Salisbury a španielsko-argentínsky pár Marcel Granollers, Horacio Zeballos.

    Šiesti nasadení Briti zdolali štrnásty pár podujatia Michael Venus z Nového Zélandu a Yuki Bhambri z Indie 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4.

    VIDEO: Zostrih zápasu Skupski, Salisbury - Venus, Bhambri

    Granollers so Zeballosom, nasadení ako číslo päť, prešli cez nenasadené domáce duo Robert Cash, James Tracy po trojsetovej bitke 6:3, 3:6, 6:1.

    US Open 2025

    Muži - štvorhra - semifinále:

    Neal Skupski, Joe Salisbury (V-Brit.-6) - Michael Venus, Yuki Bhambri (N.Zél./India-14) 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4

    Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-5) - Robert Cash, James Tracy (USA), 6:3, 3:6, 6:1

    Tenis

    Tenis

    Na archívnej snímke z 5. júla 1980 švédsky tenista Björn Borg reaguje po víťazstve nad Američanom Johnom McEnroeom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone.
    Na archívnej snímke z 5. júla 1980 švédsky tenista Björn Borg reaguje po víťazstve nad Američanom Johnom McEnroeom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone.
    Je v poriadku a cíti sa dobre. Borg po liečbe uviedol, že jeho rakovina prostaty je v remisii
    dnes 11:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Vo finále debla na US Open si zahrá britská dvojica spolu s argentínsko-španielskym párom