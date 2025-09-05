Vo finále debla na US Open si zahrá britská dvojica spolu s argentínsko-španielskym párom

NEW YORK. O titul v mužskej štvorhre na grandslamovom US Open bude bojovať britská dvojica Neal Skupski, Joe Salisbury a španielsko-argentínsky pár Marcel Granollers, Horacio Zeballos.
Šiesti nasadení Briti zdolali štrnásty pár podujatia Michael Venus z Nového Zélandu a Yuki Bhambri z Indie 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4.
VIDEO: Zostrih zápasu Skupski, Salisbury - Venus, Bhambri
Granollers so Zeballosom, nasadení ako číslo päť, prešli cez nenasadené domáce duo Robert Cash, James Tracy po trojsetovej bitke 6:3, 3:6, 6:1.
US Open 2025
Muži - štvorhra - semifinále:
Neal Skupski, Joe Salisbury (V-Brit.-6) - Michael Venus, Yuki Bhambri (N.Zél./India-14) 6:7 (2), 7:6 (5), 6:4
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-5) - Robert Cash, James Tracy (USA), 6:3, 3:6, 6:1