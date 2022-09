Šéftrenérom v Empire TennisAcademy bude opäť Pláteník

Sú tu aj takí, ktorí zostali a majú dobré výsledky. Najmä so slovenskou partiou hráčov. Záujem je, aj zo Slovenska, aj zo zahraničia. Môj cieľ je priniesť do akadémie ďalšiu kvalitu a dlhodobý koncept," zdôraznil slovenský tréner.

V minulosti do Trnavy pritiahol Rusku Dariu Kasatkinovú, ale aj dvojnásobnú grandslamovú finalistku Tunisanku Ons Jabeurovú, Ukrajinku Jelinu Svitolinovú, Švajčiarku so slovenskými koreňmi Belindu Benčičovú alebo Češku Luciu Šafářovú.

Tím trénerov sa posilní o ďalšie zvučné mená.

„Jedným z nich je Martin Hromec, bývalý 6. junior sveta a bývalý slovenský daviscupový reprezentant - Magdalénu Rybárikovú dostal v rebríčku WTA zo 100. miesta na 40., s Martinom Kližanom bol 24. Bol dlho vo svetovom tenise, trénoval aj Izraelčanku Shahar Peerovú, členku Top 20. Príde aj Lenka Juríková, bývalá hráčka Top 200, ktorá má tiež obrovské skúsenosti. A posilnil nás aj Michal Milko, niekoľkonásobný majster Slovenska.

To sú ľudia, ktorí sa celý život venujú tenisu. Budeme tu pracovať ako tím. Nemusíme tak cestovať do iných akadémií do sveta, ale môžeme si vybudovať konkurenčné prostredie a ťahať sa nahor aj doma. Je dôležité, aby to ľudia pochopili,“ dodal Pláteník.