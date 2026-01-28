Hrunčáková opäť hladko zdolala svoju súperku. V ďalšom zápase ju čaká nasadená Rakúšanka

ITF W100 vo Fudžajre
Dvojhra - 2. kolo:
Viktória Hrunčáková (SR) - Varvara Panšinová (Rus) 6:2, 6:1
Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji ITF WTT W100 vo Fudžajre (100 000 USD, tvrdý povrch vonku).
V stredajšom osemfinálovom druhom kole zvíťazila na Ruskou Varvarou Panšinovou hladko 6:2, 6:1. Slovenska rovnako ako v úvodnom zápase na turnaji ani raz neprišla o svoj servis.
Zverenka trénera Tomáša Hrunčáka a kondičného Kristiána Cupáka čaká v boji o postup do semifinále tretia nasadená Rakúšanka Lilli Taggerová.
Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).