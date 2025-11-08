Z nenasadeného hráča sa stal šampión. Americký mladík získal premiérový titul

ATP Méty
dvojhra - semifinále:
Learner Tien (USA) - Cameron Norrie (V.Brit.-7) 6:3, 3:6, 7:6 (8)
MÉTY. Devätnásťročný americký tenista Learner Tien vyhral turnaj v Metách. V dnešnom finále porazil 6:3, 3:6 a 7:6 Camerona Norrieho z Veľkej Británie a získal prvý titul v kariére.
Tien sa premiérového úspechu dočkal na druhý pokus. Prvýkrát si o titul na okruhu ATP neúspešne zahral tento rok v októbri v Pekingu, kde nestačil na aktuálnu svetovú jednotku Jannika Sinnera z Talianska.
Norrie nezvládol finále v Metách druhým rokom po sebe, vlani tam prehral s domácim kvalifikantom Benjaminom Bonzim.
Tridsaťročný Brit má na konte päť titulov, na šiesty však čaká už vyše dvoch rokov.