Z nenasadeného hráča sa stal šampión. Americký mladík získal premiérový titul

    Learner Tien
    ČTK|8. nov 2025 o 20:25
    Triumfoval v 19 rokoch.

    Learner Tien (USA) - Cameron Norrie (V.Brit.-7) 6:3, 3:6, 7:6 (8)

    MÉTY. Devätnásťročný americký tenista Learner Tien vyhral turnaj v Metách. V dnešnom finále porazil 6:3, 3:6 a 7:6 Camerona Norrieho z Veľkej Británie a získal prvý titul v kariére.

    Tien sa premiérového úspechu dočkal na druhý pokus. Prvýkrát si o titul na okruhu ATP neúspešne zahral tento rok v októbri v Pekingu, kde nestačil na aktuálnu svetovú jednotku Jannika Sinnera z Talianska.

    Norrie nezvládol finále v Metách druhým rokom po sebe, vlani tam prehral s domácim kvalifikantom Benjaminom Bonzim.

    Tridsaťročný Brit má na konte päť titulov, na šiesty však čaká už vyše dvoch rokov.

