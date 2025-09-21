    Talianky obhájili zisk Pohára Billie-Jean Kingovej, proti USA im stačili dvojhry

    Radosť talianskych tenistiek
    Radosť talianskych tenistiek (Autor: TASR/AP)
    TASR|21. sep 2025 o 15:15
    Trofej získali šiestykrát v histórii.

    Pohár Billie-Jean Kingovej 2025 - finále

    Taliansko - USA 2:0

    Elisabetta Cocciarettová - Emma Navarrová 6:4, 6:4

    Jasmine Paoliniová - Jessica Pegulová 6:4, 6:2

    ŠEN-ČEN. Tenistky Talianska obhájili titul v Pohári Billie-Jean Kingovej. Vo finálovom dueli na záverečnom turnaji v čínskom Šen-čene zdolali USA, keď rozhodli už vo dvojhrách.

    Druhý bod pridala Jasmine Paoliniová po víťazstve nad Jessicou Pegulovou 6:4, 6:2.

    Talianky získali trofej šiestykrát v histórii, predtým sa tešili aj v rokoch 2006, 2009, 2010, 2013 a 2024.

    Vlani zdolali vo finálovom súboji v Malage reprezentáciu Slovenska 2:0, rok predtým podľahli v Seville v súboji o titul Kanade.

    O prvý bod pre obhajkyne sa v Šen-čene postarala Elisabetta Cocciarettová, ktorá zdolala Emmu Navarrovú v dvoch setoch 6:4, 6:4.

    V následnom súboji tímových jednotiek dominovala Paoliniová rovnako v dvoch setoch a Pegulovej dovolila uhrať iba šesť gemov.

    dnes 15:15
