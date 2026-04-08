Slovenky sa museli skloniť pred súperkami už po dvojhrách. Šramková držala krok len v úvode

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Srbsko 0:2 po dvojhrách
Mia Pohánková - Teodora Kostovičová 4:6, 1:6
Rebecca Šramková - Lola Radivojevičová 2:6, 2:6
Slovenské tenistky vstúpili do účinkovania v A-skupine turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 (PBJK) prehrou so Srbskom.
V druhom stretnutí prehrala v súboji tímových jednotiek Rebecca Šramková s Lolou Radivojevičovou 2:6 a 2:6. Mia Pohánková nestačila v úvodnom singli na Teodoru Kostovičovú výsledkom 4:6 a 1:6.
Stav po dvojhrách tak bol 0:2, na programe je ešte záverečná štvorhra, do ktorej nastúpili za slovenskú stranu Viktória Hrunčáková a Tereza Mihalíková. Na kurte čelili srbskej dvojici Aleksandra Kruničová a Natalija Seničová.
Úvod stretnutia sa niesol v znamení veľkého boja, Šramková prišla v druhom geme o vlastné podanie a prehrávala už 0:2. Hneď na to si však stratenú výhodu zobrala naspäť a následne aj vyrovnala stav prvého setu s Radivojevičovou na 2:2.
Potom však Srbka prebrala dianie na kurte do vlastných rúk a úvodné dejstvo vyhrala ziskom štyroch gemov po sebe - 6:2. Šramková ťahala aj v druhom sete za kratší koniec, síce sa dvakrát dokázala na svoju súperku dotiahnuť, ale až trikrát stratila podanie a druhý set sa skončil rovnako 2:6 z jej pohľadu.
Slovenky by mali v stredu nie skôr ako od 16.00 SELČ odohrať aj druhý zápas, ich súperkami budú Litovčanky. Do semifinále postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK.
Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto. Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie. Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.