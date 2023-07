Napodobnia Jamrichovú? Slovenské tenistky zabojujú na EYOF o zlato vo štvorhre

Depešová s Pohánkovou sa do finále dostali s jedným prehratým setom. V prvom kole mali voľno, nasadené boli až do druhého.

Do finále sa nasadené dvojky turnaja dostali po hladkej výhre nad Lotyšskom v semifinále 6:2 a 6:3. Slovenky vyzvú vo finále súperky z Rumunska. Duel sa začne v sobotu, 29. júla o 14:00.

Rumunky sa postarali v semifinále o senzáciu, keď vyradili jednotky turnaja z Česka po výsledku 2:6, 7:5 a 10:4.

Slovenky tak s určitosťou pridajú do zbierky štvrtú medailu pre Slovensko. O prvé dve sa postarali džudistky Patrícia Tománková (zlato vo váhovej kategórii do 40 kg) a Kristína Lili Krížová (bronz v kategórii do 44 kg).

Tretiu pridala v piatok ďalšia džudistka, Nina Filkorová (bronz v kategórii do 70 kg).