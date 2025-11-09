    Víťazstvo Rybakinovej zatienil incident po zápase. Odmietla pózovať so šéfkou WTA

    Jelena Rybakinová pózuje s trofejou po výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou.
    Jelena Rybakinová pózuje s trofejou po výhre nad Bieloruskou Arynou Sabalenkovou. (Autor: TASR/AP)
    SITA|9. nov 2025 o 15:33
    Kazažšká hráčka tak vyjadrila nesúhlas so suspendáciou jej trénera.

    BRATISLAVA. Kazašská tenistka JElena Rybakinová získala v sobotu titul na turnaji WTA Finals 2025, keď vo finále zdolala Bielorusku Arynu Sabalenkovú 6:3, 7:6.

    Počas celého podujatia nestratila ani jeden zápas a zaslúžene si pripísala druhý najcennejší titul svojej kariéry.

    Radosť z triumfu však zatienil incident počas slávnostného ceremoniálu, keď Rybakinová odmietla pózovať na spoločnej fotografii s generálnou riaditeľkou WTA Portiou Archerovou.

    Gestom tak vyjadrila nesúhlas s postupom WTA, ktorá začiatkom roka dočasne suspendovala jej trénera Stefana Vukova pre podozrenia z nevhodného správania voči nej. Vukov bol podľa medializovaných správ obviňovaný z verbálnych útokov, urážok či hádzania loptičiek počas tréningov.

    Napriek tomu Rybakinová svojho kouča neustále bránila a odmietala tvrdenia o zlom zaobchádzaní. Vukov sa napokon proti suspendácii úspešne odvolal a od augusta opäť sprevádza Rybakinovú na turnajoch.

    VIDEO: Zostrih finále Sabaleková - Rybakinová

    Ich profesionálny vzťah sprevádzali viaceré kontroverzie, najmä po tom, čo sa v roku 2024 krátko rozišli a Rybakinová oznámila spoluprácu s Goranom Ivaniševičom.

    Tá však vydržala len niekoľko mesiacov a Vukov sa vrátil do jej realizačného tímu. Mnohí komentátori zároveň špekulujú, že dvojicu spája aj osobný vzťah mimo kurtu.

    Rybakinová napriek rušnému obdobiu dokázala potvrdiť svoju kvalitu a stabilne sa drží medzi najlepšou svetovou špičkou.

    Sezóna 2025 patrila k najvyrovnanejším v histórii ženského tenisu. Štyri grandslamové turnaje mali štyri rôzne víťazky – Madison Keysová triumfovala na Australian Open, Coco Gauffová na Roland Garros, Iga Swiateková na Wimbledone a Aryna Sabalenková na US Open.

    Vynikli aj mladé hviezdy Mirra Andrejevová, ktorá získala dva tituly na turnajoch WTA 1000, a len 18-ročná Victoria Mboková, ktorá prekvapila triumfom na Canadian Open.

    Rybakinovej úspech na záverečnom turnaji potvrdil, že ženský tenis prežíva obdobie mimoriadnej vyrovnanosti a konkurencie.

