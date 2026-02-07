ONLINE: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)

Slovensko a Francúzsko dnes hrajú 1. kolo kvalifikácie tenisového Davis Cupu 2026.
V druhom zápase dvojhry bude súperom Norberta Gombosa domáci Arthur Rinderknech.
Kde sledovať tenis v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos (tenis, Davis Cup, 1, kolo kvalifikácie, Francúzsko - Slovensko, výsledky, sobota, naživo)
Davis Cup 2026
07.02.2026 o 16:00
2. kolo
Rinderknech
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Gombos
Prenos
Vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v rámci kvalifikácie na Davis Cup, kde sa proti sebe postaví za francúzsky výber Arthur Rinderknech a za slovenský zas Norbert Gombos.
Rinderknech nemá za sebou úspešný štart do novej sezóny, keď nový rok odštartoval na United Cupe. Po úvodnej prehre s Wawrinkom pridal víťazstvo, keď zdolal v troch setoch Cobolliho. Jeho cesta v Melbourne sa však skončila hneď v prvom kole, keď nestačil na maďarského tenistu Marozsana. V aktuálnom rebríčku mu patrí 31. pozícia.
Gombos odštartoval rok porážkou v Nottinghama. Následne však zaznamenal dlhú cestu v Glasgowe, kde mu po troch víťazstvách vystavil stopku až v semifinále nasadená dvojka Chidekh. Na ďalšom turnaji v Quimpere však neuspel, keď podľahol v kvalifkácii Lokolimu. V súčasnosti mu patrí v rebríčku ATP až 300. pozícia.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.