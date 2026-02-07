    ONLINE: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)

    Slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombos
    Slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombos (Autor: TASR)
    Sportnet|7. feb 2026 o 13:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo zápasu 1. kola kvalifikácie Davis Cupu 2026: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos.

    Slovensko a Francúzsko dnes hrajú 1. kolo kvalifikácie tenisového Davis Cupu 2026.

    V druhom zápase dvojhry bude súperom Norberta Gombosa domáci Arthur Rinderknech.

    Kde sledovať tenis v tv?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujete s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos (tenis, Davis Cup, 1, kolo kvalifikácie, Francúzsko - Slovensko, výsledky, sobota, naživo)

    Davis Cup  2026
    07.02.2026 o 16:00
    2. kolo
    Rinderknech
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Gombos
    Prenos
    Vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v rámci kvalifikácie na Davis Cup, kde sa proti sebe postaví za francúzsky výber Arthur Rinderknech a za slovenský zas Norbert Gombos.

    Rinderknech nemá za sebou úspešný štart do novej sezóny, keď nový rok odštartoval na United Cupe. Po úvodnej prehre s Wawrinkom pridal víťazstvo, keď zdolal v troch setoch Cobolliho. Jeho cesta v Melbourne sa však skončila hneď v prvom kole, keď nestačil na maďarského tenistu Marozsana. V aktuálnom rebríčku mu patrí 31. pozícia.

    Gombos odštartoval rok porážkou v Nottinghama. Následne však zaznamenal dlhú cestu v Glasgowe, kde mu po troch víťazstvách vystavil stopku až v semifinále nasadená dvojka Chidekh. Na ďalšom turnaji v Quimpere však neuspel, keď podľahol v kvalifkácii Lokolimu. V súčasnosti mu patrí v rebríčku ATP až 300. pozícia.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
    Tenis

    Tenis

    Slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombosonline
    Slovenský daviscupový reprezentant Norbert Gombosonline
    ONLINE: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Arthur Rinderknech - Norbert Gombos dnes, Davis Cup LIVE (1. kolo kvalifikácie)