Francúzsky tenista ukončí kariéru na domácom Roland Garros, stane sa tak už budúci rok

PARÍŽ. Francúzsky tenista Richard Gasquet ukončí svoju kariéru na budúci rok po domácom grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.

Tridsaťosemročný hráč to oznámil v rozhovore pre francúzske periodikum L'Equipe.

"Myslím si, že to bude pre mňa najlepší moment, najlepší turnaj, kde to urobiť. Skončiť je vždy komplikované, všetci bývalí skvelí hráči mi vždy hovorili, že to nie je ľahké oznámiť. Nikdy neviete kedy, ako a kde," uviedol Gasquet, ktorého maximom vo svetovom rebríčku bola siedma priečka v roku 2007.