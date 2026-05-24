Ukrajinka potvrdila výbornú formu na antuke. Prvá postúpila ďalej na Roland Garros

Ukrajinská tenistka Marta Kosťuková sa ako prvá prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.
V úvodnom kole zdolala v pozícii nasadenej pätnástky Španielku ruského pôvodu Oxanu Selechmetevovú hladko 6:2, 6:3.
V tomto roku má Kosťuková na antuke výbornú formu, začiatkom mája triumfovala na podujati Masters 1000 v Madride.
Roland Garros 2026
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Oxana Selechmetevová (Šp.) 6:2, 6:3
Marie Bouzková (ČR-27) - Lucia Bronzettiová (Tal.) 6:3, 6:1