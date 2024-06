Štvorhru v Paríži nemala v pláne, získala tretí titul. Wimbledonom zrejme ukončí jednu časť kariéry

„Dva týždne pred turnajom som jej písala, či by si nechcela so mnou zahrať štvorhru. Sama som rozmýšľala, či ju chcem hrať. Ale ona je jedna z najlepších deblových parťáčiek. Terka mi odpísala, že tiež neplánovala, ale že so mnou si rada zahrá,“ vysvetľuje Jamrichová.

„Hrať vo štvorhre je predsa len iné ako finále vo dvojhre. Bolo to pre mňa o tom, že si to pôjdem užiť. Bolo to oveľa menšie ako dvojhra a aj pociťovala som oveľa menší tlak,“ hovorí Jamrichová.

Wimbledon bude zrejme jej posledný

Pred Wimbledonom čaká talentovanú tenistku seniorský turnaj v Ilkey s dotáciou 100-tisíc dolárov.

Najlepší juniori si na základe pravidiel ITF môžu zvoliť niekoľko turnajov, na ktoré dostanú voľnú kartu. Jamrichová má právo zvoliť si jeden turnaj s dotáciou 100-tisíc. Voľba padla práve na turnaj na tráve neďaleko Birminghamu

„Tráva je povrch, ktorý mi najviac vyhovuje a súperky nebudú ešte také rozohraté. Potom pôjdem na juniorský Wimbledon. Ten mám veľmi rada a určite ho budem hrať. US Open pravdepodobne nie. New York je ďaleko. Pred US Open ani po ňom nie sú ďalšie turnaje, takže by som do Ameriky cestovala len na grandslam. Zabralo by to 2 – 3 týždne. Skôr by chcela hrať a ďalšie turnaje, na ktoré si môžem vybrať voľnú kartu,“ doplnila.