    Lídrom naďalej Alcaraz a Sabalenková. Šramková si mierne pohoršila, Klein polepšil

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame. (Autor: REUTERS)
    TASR|12. jan 2026 o 11:28
    ShareTweet0

    Má náskok 550 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom.

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz naďalej zostáva svetovou jednotkou rebríčka ATP. Pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny Australian Open má náskok 550 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je Nemec Alexander Zverev.

    Najlepší zo Slovákov Lukáš Klein si polepšil o päť miest, v aktuálnom vydaní je na 136. mieste. Jeho krajanovi Alexovi Molčanovi patrí 205. pozícia. 

    Bieloruska Aryna Sabalenková pokračuje na čele svetového rebríčka WTA, pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má náskok viac ako 1600 bodov. Na tretie miesto sa dostala Američanka Coco Gauffová.

    Slovenskou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v aktuálnom vydaní jej patrí 72. miesto. Viktoria Hrunčáková je na 219. priečke.

    Rebríček ATP

    /k 12. januáru/:

    1.

    (1.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    12 050 b

    2.

    (2.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    11 500 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5105 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4780 b

    5.

    (7.)

    Lorenzo Mussetti

    Taliansko

    4105 b

    6.

    (6.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    4080 b

    7.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    3990 b

    8.

    (8.)

    Ben Shelton

    USA

    3960 b

    9.

    (9.)

    Taylor Fritz

    USA

    3840 b

    10.

    (11.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3065 b

    136.

    (141.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    444 b

    205.

    (202.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    286 b

    315.

    (296.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    164 b

    Rebríček WTA

    /k 12. januáru/:

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 990 b

    2.

    (2.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    8328 b

    3.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6423 b

    4.

    (3.)

    Amanda Anisimová

    USA

    6320 b

    5.

    (5.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    5850 b

    6.

    (6.)

    Jessica Pegulová

    USA

    5453 b

    7.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    4267 b

    8.

    (9.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4232 b

    9.

    (7.)

    Madison Keysová

    USA

    4003 b

    10.

    (11.)

    Belinda Benčičová

    Švajčiarsko

    3512 b

    72.

    (71.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    914 b

    219.

    (219.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    328 b

    273.

    (272.)

    Renáta Jamrichová

    Slovensko

    252 b

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Slovenská tenistka Rebecca Šramková na turnaji WTA v Nottinghame.
    Lídrom naďalej Alcaraz a Sabalenková. Šramková si mierne pohoršila, Klein polepšil
    dnes 11:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Lídrom naďalej Alcaraz a Sabalenková. Šramková si mierne pohoršila, Klein polepšil