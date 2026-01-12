Lídrom naďalej Alcaraz a Sabalenková. Šramková si mierne pohoršila, Klein polepšil

Španielsky tenista Carlos Alcaraz naďalej zostáva svetovou jednotkou rebríčka ATP. Pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny Australian Open má náskok 550 bodov pred Talianom Jannikom Sinnerom. Tretí je Nemec Alexander Zverev.
Najlepší zo Slovákov Lukáš Klein si polepšil o päť miest, v aktuálnom vydaní je na 136. mieste. Jeho krajanovi Alexovi Molčanovi patrí 205. pozícia.
Bieloruska Aryna Sabalenková pokračuje na čele svetového rebríčka WTA, pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má náskok viac ako 1600 bodov. Na tretie miesto sa dostala Američanka Coco Gauffová.
Slovenskou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v aktuálnom vydaní jej patrí 72. miesto. Viktoria Hrunčáková je na 219. priečke.
Rebríček ATP
/k 12. januáru/:
1.
(1.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
12 050 b
2.
(2.)
Jannik Sinner
Taliansko
11 500 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5105 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4780 b
5.
(7.)
Lorenzo Mussetti
Taliansko
4105 b
6.
(6.)
Alex de Minaur
Austrália
4080 b
7.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
3990 b
8.
(8.)
Ben Shelton
USA
3960 b
9.
(9.)
Taylor Fritz
USA
3840 b
10.
(11.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3065 b
136.
(141.)
Lukáš Klein
Slovensko
444 b
205.
(202.)
Alex Molčan
Slovensko
286 b
315.
(296.)
Norbert Gombos
Slovensko
164 b
Rebríček WTA
/k 12. januáru/:
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 990 b
2.
(2.)
Iga Swiateková
Poľsko
8328 b
3.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6423 b
4.
(3.)
Amanda Anisimová
USA
6320 b
5.
(5.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
5850 b
6.
(6.)
Jessica Pegulová
USA
5453 b
7.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
4267 b
8.
(9.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4232 b
9.
(7.)
Madison Keysová
USA
4003 b
10.
(11.)
Belinda Benčičová
Švajčiarsko
3512 b
72.
(71.)
Rebecca Šramková
Slovensko
914 b
219.
(219.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
328 b
273.
(272.)
Renáta Jamrichová
Slovensko
252 b