Šramkovú nezastavil ani hendikep. Splnila si sen, nad jej výkonom žasol aj odborník

BRATISLAVA. Je to už vyše sedem rokov, čo zažila snový debut v Pohári federácie. Slovenky cestovali do Talianska bez svetovej päťky Dominiky Cibulkovej, no v osobe Rebeccy Šramkovej našli nečakanú hrdinku.

Vtedy len 20-ročná tenistka najskôr zdolala finalistku Roland Garros Saru Erraniovú a následne aj víťazku tohto grandslamu Francescu Schiavoneovú.

"Má charakter a aj výborné údery. Ak nadviaže na výkony z fedcupového víkendu, má šancu a potenciál na to, aby sa raz stala svetovou top hráčkou," zložila jej vtedy poklonu niekdajšia svetová štvorka Schiavoneová.