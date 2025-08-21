    Šramková ukazuje pred US Open fantastickú formu. Bude bojovať o semifinále

    Rebecca Šramková.
    Rebecca Šramková. (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|21. aug 2025 o 07:07
    ShareTweet3

    V 2. kole vyradila nasadenú hráčku.

    WTA Monterrey 2025

    Dvojhra žien - 2. kolo:

    Rebecca Šramková (SR) - Leylah Fernandezová (Kan.-7) 2:6, 6:3, 6:2

    MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková sa prebojovala do štvrťfinále turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey.

    Najvyššie postavená slovenská hráčka svetového rebríčka si v 2. kole poradila so siedmou nasadenou Kanaďankou Leylah Fernandezovou v troch setoch 2:6, 6:3, 6:2.

    Šramková sa stretne v súboji o postup medzi štyri najlepšie hráčky s nenasadenou Američankou Alyciou Parksovou.

    VIDEO: Zostrih zápasu Šramková - Fernandézová

    Dvadsaťosemročná Slovenka figuruje aj v súťaži deblistiek, po boku Češky Lindy Noskovej si zahrá takisto vo štvrťfinále.

    V úvodnom kole vyradili Slovenku Terezu Mihalíkovú a domácu Giulianu Olmosovú, v ďalšom ich čaká najvyššie nasadená dvojica Gabriela Dabrowská z Kanady a Novozélanďanka Erin Routliffeová.

    Tenis

    Tenis

    Andrea Vavassori a Sara Erraniová.
    Andrea Vavassori a Sara Erraniová.
    VIDEO: Erraniová potvrdila svoje majstrovstvo. S krajanom ovládli nový format mix štvorhry
    dnes 11:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Šramková ukazuje pred US Open fantastickú formu. Bude bojovať o semifinále