VIDEO: Šramková takmer dostala kanára. V dvojhre končí, nádej živí v debli

MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey.
Najvyššie postavená slovenská hráčka vo svetovom rebríčku podľahla Alycii Parksovej z USA v dvoch setoch 2:6 a 5:7.
Dvadsaťosemročná Slovenka nezachytila úvod duelu, keď v prvom sete stratila dvakrát svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 5:0, ktoré si už postrážila. V druhej sade sa scenár opakoval, Šramková si neudržala servis a prehrávala 0:3.
Potom však dokázala duel zdramatizovať, keď v deviatom geme vzala Američanke podanie a následne vyrovnala na 5:5, no v dvanástej hre ju opäť nepodržal vlastný servis a Parksová využila druhý mečbal.
Šramková však v Monterrey neskončila.
V súťaži deblistiek sa po boku Češky Lindy Noskovej prebojovala už do semifinále, keď si v piatkovom zápase podarili s najvyššie nasadeným párom Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová 2:6, 6:3 a 10:7.
VIDEO: Zostrih zápasu Parksová - Šramková
WTA Monterrey
dvojhra - štvrťfinále:
Alycia Parksová (USA) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 7:5
Diana Šnaiderová (Rus.-3) - Elise Mertensová (Belg.-5) 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4)
Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Linda Nosková (ČR-6) 7:6 (5), 4:6, 6:2
Marie Bouzková (ČR) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:3, 6:2
štvorhra - štvrťfinále:
Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) - Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová (Kan./N.Zél.) 2:6, 6:3, 10:7