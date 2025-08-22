    VIDEO: Šramková takmer dostala kanára. V dvojhre končí, nádej živí v debli

    Slovenka podľahla Američanke v dvoch setoch.

    MONTERREY. Slovenská tenistka Rebecca Šramková skončila vo štvrťfinále dvojhry turnaja WTA 500 v mexickom Monterrey.

    Najvyššie postavená slovenská hráčka vo svetovom rebríčku podľahla Alycii Parksovej z USA v dvoch setoch 2:6 a 5:7.

    Dvadsaťosemročná Slovenka nezachytila úvod duelu, keď v prvom sete stratila dvakrát svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 5:0, ktoré si už postrážila. V druhej sade sa scenár opakoval, Šramková si neudržala servis a prehrávala 0:3.

    Potom však dokázala duel zdramatizovať, keď v deviatom geme vzala Američanke podanie a následne vyrovnala na 5:5, no v dvanástej hre ju opäť nepodržal vlastný servis a Parksová využila druhý mečbal.

    Šramková však v Monterrey neskončila.

    V súťaži deblistiek sa po boku Češky Lindy Noskovej prebojovala už do semifinále, keď si v piatkovom zápase podarili s najvyššie nasadeným párom Gabriela Dabrowská a Erin Routliffeová 2:6, 6:3 a 10:7.

    VIDEO: Zostrih zápasu Parksová - Šramková


    WTA Monterrey

    dvojhra - štvrťfinále:

    Alycia Parksová (USA) - Rebecca Šramková (SR) 6:2, 7:5

    Diana Šnaiderová (Rus.-3) - Elise Mertensová (Belg.-5) 3:6, 7:6 (6), 7:6 (4)

    Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) - Linda Nosková (ČR-6) 7:6 (5), 4:6, 6:2

    Marie Bouzková (ČR) - Antonia Ružičová (Chor.) 6:3, 6:2

    štvorhra - štvrťfinále:

    Rebecca Šramková, Linda Nosková (SR/ČR) - Gabriela Dabrowská, Erin Routliffeová (Kan./N.Zél.) 2:6, 6:3, 10:7

