Nasadená jednotka končí už v druhom kole, zápas dohrával so zranenou nohou.

V pozícii nasadenej jednotky prehral v 2. kole s Američanom Mackenziem McDonaldom 4:6, 4:6, 5:7. Zápas dohrával so zranenou nohou.

Za stavu 3:4 v druhom dejstve Španiel pocítil pri jednej z dlhých výmen prudkú bolesť v nohe a po skončení ôsmeho gemu zamieril do šatne na lekárske ošetrenie. Po návrate na dvorec zápas dohral so sebazaprením, no nedokázal zabrániť skorej rozlúčke s turnajom.